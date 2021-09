10 Big Country schools are in the Top 25 heading into the fifth week of the high school football season.

Class 4A Div. II

24)Snyder

Class 3A Div. I

1)Jim Ned

20)Early

Class 3A Div. II

21)Eastland

Class 2A Div. I

4)Cisco

7)Hawley

11)Coleman

23)Goldthwaite

Class 2A Div. II

4)Albany

13)Roscoe