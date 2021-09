11 Big Country schools are mentioned in the Week 4 Harris Ratings Top 25.

Class 5A Div. I

21)CHS Cougars

Class 3A Div. I

1)Jim Ned

15)Breckenridge

25)Early

Class 3A Div. II

17)Eastland

22)Ballinger

Class 2A Div. I

4)Cisco

9)Hawley

23)Goldthwaite

Class 2A Div. II

5)Albany

22)Roscoe