RICHARDSON, Texas – Hardin-Simmons’ had 224 student athletes named to the American Southwest Conference all-Academic team, including members of 16 teams and student athletic trainers and sports information assistants.

To be eligible for ASC Academic All-Conference honors, student-athletes must have been in attendance and completed at least one academic year (two consecutive semesters) at their institution. They must also have a 3.0 cumulative grade point average (GPA) after the spring semester.

Baseball

Name University Cl. Major Hometown Jordan Ambriz Hardin-Simmons Fr. Business Administration Poteet, Texas Gannon Azios Hardin-Simmons So. Business Cedar Park, Texas Ben Boswell Hardin-Simmons Fr. Business Decatur, Texas Carson Braun Hardin-Simmons Fr. Finance Dallas, Texas Sam Buchkowski Hardin-Simmons So. Accounting Scottsdale, Ariz. Alex Carte Hardin-Simmons Fr. Undeclared Prosper, Texas Kadin Croak Hardin-Simmons So. Nursing Orange, Texas Nick Ellington Hardin-Simmons Fr. Business Mansfield, Texas Jett Forrest Hardin-Simmons Fr. Finance Lorena, Texas Cody Harral Hardin-Simmons Jr. Biology (Pre-Med) Ballinger, Texas Keaton Hartman Hardin-Simmons Fr. Biology (Pre-Med) Sioux Falls, S.D. Weston Hickman Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Whitesboro, Texas Bryson Holt Hardin-Simmons Fr. Economics Stamford, Texas Luke Kirkbride Hardin-Simmons Fr. Education Denison, Texas Tristin Laughlin Hardin-Simmons Fr. Biology Lubbock, Texas Caidon Livingston Hardin-Simmons Fr. Finance Lorena, Texas Brayden Martin Hardin-Simmons Fr. Business Administration Lubbock, Texas Grant Mitzelfelt Hardin-Simmons So. Christian Studies Round Rock, Texas Gabe Moore Hardin-Simmons Jr. Exercise Science Stephenville, Texas Orel Rhodes Hardin-Simmons Jr. Business Administration Arlington, Texas Craig Symmes Hardin-Simmons So. Business Management Buda, Texas Wyatt Tumlinson Hardin-Simmons So. Pre-Physical Therapy Johnson City, Texas

Men’s Basketball

Name University Cl. Major Hometown Will Bartoszek Hardin-Simmons So. Sports Management Rockwall, Texas Jared Bomer Hardin-Simmons So. Business Rome, Ga. Austin Brewer Hardin-Simmons Fr. Math Stamford, Texas Chase Cobb Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Houston, Texas James Hussey Hardin-Simmons Fr. Criminal Justice Frisco, Texas Khalil Mahtani Hardin-Simmons Fr. Business Plano, Texas Steven Quinn Hardin-Simmons Sr. Sports and Rec. Management Dallas, Texas Jackson Robinson Hardin-Simmons So. Business San Antonio, Texas Jordyn Vicente Hardin-Simmons So. Kinesiology Keller, Texas Aidan Walsh Hardin-Simmons Jr. Sports Management Katy, Texas

Women’s Basketball

Name University Cl. Major Hometown Natasha Blizzard Hardin-Simmons So. Exercise Science Belton, Texas Amani Bradshaw Hardin-Simmons Fr. Psychology Killeen, Texas Hallie Edmondson Hardin-Simmons Jr. Exercise Science Roby, Texas Kylie Ellsworth Hardin-Simmons So. Business Georgetown, Texas Ashton Garner Hardin-Simmons Fr. Pre-Physical Therapy Tuscola, Texas Katie Hale Hardin-Simmons Fr. Exercise Science Decatur, Texas Madison Hartman Hardin-Simmons So. Biology Midland, Texas Parris Parmer Hardin-Simmons Jr. Exercise Science San Angelo, Texas Mikayla Ross Hardin-Simmons Fr. Exercise Science Andrews, Texas Brittany Schnabel Hardin-Simmons Jr. Exercise Science Millsap, Texas Aiken Semones Hardin-Simmons Fr. Chemistry League City, Texas Brylee Smith Hardin-Simmons Fr. Comm. Sciences and Disorders China Spring, Texas Madison Stratton Hardin-Simmons Fr. Biology San Antonio, Texas Maddye Sumners Hardin-Simmons Fr. Undeclared O’Donnell, Texas Samantha Tatum Hardin-Simmons Jr. Marketing Grapevine, Texas Morgan Travis Hardin-Simmons Fr. Business Abilene, Texas

Men’s Cross Country

Name University Cl. Major Hometown Chris Freeman Hardin-Simmons So. Business Administration Stratford, Texas Eric Monroy Hardin-Simmons Jr. Marketing Hillsboro, Texas

Women’s Cross Country

Name University Cl. Major Hometown Shelby Schmidt Hardin-Simmons Jr. Accounting Midland, Texas Lauren Stokes Hardin-Simmons Sr. Psychology El Paso, Texas

Football

Name University Cl. Major Hometown Isaac Baeza Hardin-Simmons Jr. Criminal Justice Van Horn, Texas Brooks Barker Hardin-Simmons So. Business Administration Whitesboro, Texas Elias Berkel Hardin-Simmons Jr. Biology Houston, Texas Kai Brinkerhoff Hardin-Simmons So. Business Administration Princeton, Texas Byron Brown Hardin-Simmons So. Criminal Justice Arp, Texas Michael Callahan Hardin-Simmons Fr. Business Administration Frisco, Texas Clayton Caniford Hardin-Simmons Sr. Finance Clifton, Texas Colton Carter Hardin-Simmons Jr. Life Science Composite Thrall, Texas Justin Castereno Hardin-Simmons So. Business Sweetwater, Texas Demarcus Coleman Hardin-Simmons So. Kinesiology Beaumont, Texas Jayden Coleman Hardin-Simmons Jr. Fitness and Sport Sciences Ackerly, Texas Jacob Cooksey Hardin-Simmons Fr. Business Administration Cypress, Texas Guy Creamer Hardin-Simmons So. Business Del Rio, Texas Edgar Davila Hardin-Simmons Jr. Business Garland, Texas Cody Davis Hardin-Simmons Fr. Business Austin, Texas Jorge Del Rio Hardin-Simmons So. Computer Science Groesbeck, Texas Nathaniel Finch Hardin-Simmons So. Finance Fairview, Texas Tyler Flores Hardin-Simmons So. Business Administration Mansfield, Texas Gaylon Glynn Hardin-Simmons So. Sports Management Waco, Texas Colton Grimes Hardin-Simmons Fr. Criminal Justice Abilene, Texas Cameron Hanna Hardin-Simmons Sr. Biology Abilene, Texas Cason Hanna Hardin-Simmons Fr. Biology Abilene, Texas Braden Hargrove Hardin-Simmons Fr. Pre-Dental Georgetown, Texas Brian Hargrove Hardin-Simmons Fr. Pre-Dental Georgetown, Texas Cody Harral Hardin-Simmons So. Biology (Pre-Med) Ballinger, Texas Bryce Hergert Hardin-Simmons Jr. Business Management Forsan, Texas Bryce Hernandez Hardin-Simmons Fr. Sports Management Graham, Texas Bailey Hicks Hardin-Simmons So. History Abilene, Texas Jim Hitchcock Hardin-Simmons So. Business Gatesville, Texas Drew Huff Hardin-Simmons Fr. Computer Science Brownwood, Texas Kyle Huppee Hardin-Simmons Sr. Criminal Justice Liberty Hill, Texas Kyle Jones Hardin-Simmons Sr. Kinesiology Giddings, Texas Kevin Lightfoot Hardin-Simmons So. Computer Science Silsbee, Texas Colton Marshall Hardin-Simmons Fr. Criminal Justice Abilene, Texas Gatlin Martin Hardin-Simmons Jr. Education Abilene, Texas Kareem Mason Hardin-Simmons So. Exercise Science Anna, Texas Cade Michna Hardin-Simmons So. Physics Lorena, Texas Matt Mitchell Hardin-Simmons So. Business Wimberley, Texas Zach Mueller Hardin-Simmons So. Social Studies Composite Gatesville, Texas Blake Myers Hardin-Simmons Fr. Exercise Science Burleson, Texas Cale Nanny Hardin-Simmons Sr. Education Argyle, Texas Brad Nunez Hardin-Simmons Fr. Nursing Vidor, Texas Edgar Nunez Hardin-Simmons Fr. Undeclared Ballinger, Texas Jamie Pogue Hardin-Simmons Sr. History Composite Abilene, Texas Marc Reed Hardin-Simmons Jr. Accounting Round Rock, Texas James Sandifer Hardin-Simmons So. Exercise Science Lindale, Texas Tanner Stroud Hardin-Simmons Sr. Business Administration Glen Rose, Texas Gabe Urrutia Hardin-Simmons Jr. Business San Marcos, Texas Ross Valenzuela Hardin-Simmons Fr. Exercise Science El Paso, Texas Mark Velasquez Hardin-Simmons So. Education San Marcos, Texas Blake Warmbrod Hardin-Simmons Fr. Biology Frisco, Texas Boomer Warren Hardin-Simmons Jr. History Haslet, Texas Dylan Wiltcher Hardin-Simmons Fr. Exercise Science Katy, Texas

Men’s Golf

Name University Cl. Major Hometown Andrew Bin Hardin-Simmons Fr. Economics Kerrville, Texas Anthony Browning Hardin-Simmons So. Business Administration Abilene, Texas Jonathon Hester Hardin-Simmons Jr. Accounting Fort Worth, Texas Bobby Johnson Hardin-Simmons Sr. Finance Abilene, Texas Luke Jun Hardin-Simmons Fr. Business Dallas, Texas

Women’s Golf

Name University Cl. Major Hometown Alexi Bluff Hardin-Simmons Fr. Management Abilene, Texas Jocelyn Dominguez Hardin-Simmons Fr. Finance Odessa, Texas Riley Leonard Hardin-Simmons Jr. Business Administration Decatur, Texas Kalyn Otten Hardin-Simmons Fr. Nursing San Antonio, Texas

Men’s Soccer

Name University Cl. Major Hometown Jaden Barnwell Hardin-Simmons So. Computer Science Orlando, Fla. Brenden Cisneros Hardin-Simmons So. Business Amarillo, Texas Micah Curry Hardin-Simmons So. Biology Frisco, Texas Gabriel Hernandez Hardin-Simmons Fr. Business Dallas, Texas Jordan Jolly Hardin-Simmons Jr. Business Pflugerville, Texas Nana Osei-Debrah Hardin-Simmons So. Biology Mansfield, Texas Aryan Paul Hardin-Simmons Fr. Business Frisco, Texas Jack Sissen Hardin-Simmons So. Finance Fort Worth, Texas J.J. Sissen Hardin-Simmons So. Sports Management Fort Worth, Texas Nick Tudgay Hardin-Simmons Sr. Finance Flower Mound, Texas Andrew Vasquez Hardin-Simmons Sr. Business Abilene, Texas Austin Wills Hardin-Simmons Sr. Economics Flower Mound, Texas Maxwell Winneker Hardin-Simmons So. Sports Management Coppell, Texas

Women’s Soccer

Name University Cl. Major Hometown Aurora Arevalo Hardin-Simmons Jr. Nursing Pflugerville, Texas Julie Atlason Hardin-Simmons Fr. Criminal Justice Frisco, Texas Gabby Aviles Hardin-Simmons Fr. Political Science Donna, Texas Rachel Bean Hardin-Simmons Sr. Nursing Frisco, Texas Jessica Boldenow Hardin-Simmons Jr. Pre-Physical Therapy Shreveport, La. Chloe Devore Hardin-Simmons So. Sports Management Irving, Texas Skyler Devore Hardin-Simmons So. Psychology Irving, Texas Madelyn Dowell Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Plano, Texas Taylor Ehlert Hardin-Simmons Jr. Biology Winter Park, Colo. Haley Foley Hardin-Simmons Jr. Nursing Prosper, Texas Jenna Kirk Hardin-Simmons Jr. Communication Sciences Trophy Club, Texas Odessa Leal Hardin-Simmons Fr. Biology Edinburg, Texas Kaylee Maddox Hardin-Simmons So. Athletic Training Lubbock, Texas Makenzie Moreno Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Keller, Texas Mercy Mummert Hardin-Simmons Fr. Biology Albuquerque, N.M. Caroline Pool Hardin-Simmons So. Business Arlington, Texas Addison Ramirez Hardin-Simmons Jr. Psychology Coppell, Texas Michaela Sabrsula Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Tomball, Texas Alexis Sciano Hardin-Simmons Jr. Kinesiology Prosper, Texas Morgan Tatum Hardin-Simmons So. Psychology Granbury, Texas Emma Thompson Hardin-Simmons So. Marketing Dallas, Texas

Softball

Name University Cl. Major Hometown Emma Adair Hardin-Simmons Fr. History Flower Mound, Texas Sarah Diessner Hardin-Simmons So. Business Administration Trophy Club, Texas Ashley Easley Hardin-Simmons So. Math Education Allen, Texas Alex Guillory Hardin-Simmons So. Exercise Science Wylie, Texas Brittanie Henry Hardin-Simmons So. Exercise Science Wylie, Texas Haley Henson Hardin-Simmons Fr. Criminal Justice Maypearl, Texas Karis Hessert Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Royse City, Texas Jetta Little Hardin-Simmons Fr. Sports Medicine Mescalero, Texas Madison Mayhew Hardin-Simmons Fr. Nursing Beaverton, Ore. Mason McCord Hardin-Simmons Sr. Marketing Greenville, Texas Erica Nava Hardin-Simmons Fr. Exercise Science Mansfield, Texas Peyton Newman Hardin-Simmons Sr. Business Administration Bedford, Texas Sarah Polanco Hardin-Simmons Jr. Human Services Administration El Paso, Texas Kylie Ruiz Hardin-Simmons Fr. Nursing Harlingen, Texas Aubrianna Salazar Hardin-Simmons So. Exercise Science Abilene, Texas Kelly Shackelford Hardin-Simmons So. Psychology Southlake, Texas Audrey Solomon Hardin-Simmons Jr. Exercise Science Melissa, Texas Chasity Trevino Hardin-Simmons Fr. Social Work/Psychology Midland, Texas Kaylen Washington Hardin-Simmons Jr. Psychology Abilene, Texas Haven Williams Hardin-Simmons Jr. English Education Abilene, Texas

Men’s Tennis

Name University Cl. Major Hometown Chris Beavers Hardin-Simmons Sr. Social Work Lorena, Texas Zach Fowler Hardin-Simmons Fr. Biology Austin, Texas Dylan Haught Hardin-Simmons Fr. Accounting Abilene, Texas Josh Lopez Hardin-Simmons Sr. Exercise Science Mansfield, Texas James Moore Hardin-Simmons Jr. Finance Flower Mound, Texas Desmond O’Shea Hardin-Simmons Jr. Athletic Training College Station, Texas Alex Pavkovich Hardin-Simmons Sr. Business Queensland, Australia Davyn Williford Hardin-Simmons Jr. Communication Abilene, Texas

Women’s Tennis

Name University Cl. Major Hometown Laurel Coleman Hardin-Simmons Fr. Chemistry The Woodlands, Texas Brianne Dumas Hardin-Simmons Jr. Communication Disorders Belton, Texas Emily Kite Hardin-Simmons Jr. Biology McKinney, Texas Landry Laywell Hardin-Simmons Jr. History Thorndale, Texas Lauren Schaeffer Hardin-Simmons Jr. Biology Abilene, Texas Priscilla Schimming Hardin-Simmons Jr. Nursing Aledo, Texas

Men’s Track & Field

Name University Cl. Major Hometown Guy Caldwell Hardin-Simmons Jr. Graphic Design Sterling City, Texas Nathaniel Finch Hardin-Simmons Jr. Finance Fairview, Texas Chris Freeman Hardin-Simmons So. Business Administration Stratford, Texas Caleb Gray Hardin-Simmons Jr. Biochemistry Sweetwater, Texas Austin Green Hardin-Simmons Jr. Social Studies Abilene, Texas E.J. Konah Hardin-Simmons Sr. Computer Science Philadelphia, Pa. Kareem Mason Hardin-Simmons So. Exercise Science Anna, Texas J.C. Mayfield Hardin-Simmons Fr. Criminal Justice Killeen, Texas Eric Monroy Hardin-Simmons Jr. Marketing Hillsboro, Texas Carson Ozbun Hardin-Simmons So. Economics Amarillo, Texas Ethan Ramirez Hardin-Simmons Sr. Accounting Palmer, Texas Parnelle Shands Hardin-Simmons Sr. Business Administration Dinwiddie, Va. Blaine Warmbrod Hardin-Simmons So. Biology Frisco, Texas Nathan Wheelington Hardin-Simmons Fr. Business Brownwood, Texas

Women’s Track & Field

Name University Cl. Major Hometown Zana Abdalla Hardin-Simmons Jr. Business Management Richardson, Texas Laura Bennett Hardin-Simmons Sr. Biology Humble, Texas Abby Bramlett Hardin-Simmons So. Nursing Benbrook, Texas Kailtlyn Callaway Hardin-Simmons Jr. Strategic Communications Tuscola, Texas Hallie Edmondson Hardin-Simmons Jr. Fitness Recreation Roby, Texas Lynda Farmer Hardin-Simmons Jr. Business Administration Lorena, Texas Logan Haller Hardin-Simmons Sr. Finance Austin, Texas Naudia Hamilton Hardin-Simmons Fr. Business Alvord, Texas Kylah Holland Hardin-Simmons So. Biology Clyde, Texas Macy Lawdermilk Hardin-Simmons Fr. Nursing San Angelo, Texas Danielle Sauls Hardin-Simmons Jr. Pre-Physical Therapy Red Oaks, Texas Shelby Schmidt Hardin-Simmons Jr. Accounting Midland, Texas Sydney Smith Hardin-Simmons Fr. Math Education Carnation, Wash. Alexa Sowers Hardin-Simmons So. Speech Pathology Carlsbad, N.M. Lauren Stokes Hardin-Simmons Sr. Psychology El Paso, Texas

Volleyball

Name University Cl. Major Hometown Abbi Allen Hardin-Simmons Fr. Business Coleman, Texas Cali Carter Hardin-Simmons Fr. Exercise Science Stephenville, Texas Lydia Headley Hardin-Simmons So. Exercise Science Round Rock, Texas Hannah Huckabee Hardin-Simmons Jr. Biology Stephenville, Texas Hannah Langerman Hardin-Simmons Jr. Biology Waco, Texas Alice Meyer Hardin-Simmons Fr. Exercise Science Cedar Park, Texas Lauren Sullivan Hardin-Simmons Fr. Biology Plano, Texas Helena Vazquez Hardin-Simmons Fr. Psychology Mansfield, Texas

Student Athletic Trainer

Name University Cl. Major Hometown Aliandra Rodriguez Hardin-Simmons Sr. Athletic Training Dallas, Texas

Sports Information Student Assistant