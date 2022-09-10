Class 2A Week 3 Scores:

Cisco 27
Breckenridge 30

Hawley 36
Eastland 12

Brady 24
Coleman 56

Stamford 32
Ballinger 14

Bangs 53
Grape Creek 6

Dublin 24
Anson 21

Olney 34
Haskell 7

Albany 27
Seymour 13

Cross Plains 33
Hico 7

Winters 24
S.A. TLCA 36

Crosbyton 0
Hamlin 33

Christoval 26
Colorado City 7

Abilene TLCA 19
Sterling City 83

De Leon 38
Valley Mills 36

Goldthwaite 14
Rosebud-Lott 36

Morton 38
Munday 14

Class 1A Week 3 Scores:

Ira 50
Jayton 33

Westbrook 59
Rankin 58

Hermleigh 50
Buena Vista 89

May 81
Knox City 58