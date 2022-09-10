Class 2A Week 3 Scores:
Cisco 27
Breckenridge 30
Hawley 36
Eastland 12
Brady 24
Coleman 56
Stamford 32
Ballinger 14
Bangs 53
Grape Creek 6
Dublin 24
Anson 21
Olney 34
Haskell 7
Albany 27
Seymour 13
Cross Plains 33
Hico 7
Winters 24
S.A. TLCA 36
Crosbyton 0
Hamlin 33
Christoval 26
Colorado City 7
Abilene TLCA 19
Sterling City 83
De Leon 38
Valley Mills 36
Goldthwaite 14
Rosebud-Lott 36
Morton 38
Munday 14
Class 1A Week 3 Scores:
Ira 50
Jayton 33
Westbrook 59
Rankin 58
Hermleigh 50
Buena Vista 89
May 81
Knox City 58