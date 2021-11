CLASS 4A DIV. II

Celina 46

Snyder 6

CLASS 3A DIV. I

Brock 70

Jim Ned 25

CLASS 2A DIV. I

Cisco 34

New Deal 14

Hawley 21

Coleman 7

Hawley takes on Cisco in state quarterfinals next week.

CLASS 2A DIV. II

Albany 34

Muenster 21

Albany takes on Windthorst in state quarterfinal Friday at Graham’s Newton Field at 7 p.m.