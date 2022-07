RICHARDSON, Texas – 139 Howard Payne University student-athletes have been recognized as Academic All-Conference by the American Southwest Conference for the 2021-22 school year, the league office announced this week.

Howard Payne had an improvement of six over the 2020-21 numbers (133) on this year’s list which has all 16 ASC championship sports represented, as well as students assisting with athletic training and media relations.

To be eligible for ASC Academic All-Conference honors, student-athletes must have been in attendance and completed at least one academic year (two consecutive semesters) at their institution. They must also have a 3.0 cumulative grade point average (GPA) after the spring semester.

2021-22 Howard Payne Academic All-Conference List

Baseball

Name Cl. Major Hometown

Tanner Benson So. Kinesiology Frisco, Texas

Harlee Biggs Sr. Business Administration Kilgore, Texas

Landin Blass Sr. Kinesiology Irving, Texas

Luke Brock So. Engineering Science College Station, Texas

Will Burford Fr. Marketing Sugar Land, Texas

Bryant Chambers So. Finance Katy, Texas

Kelby Coburn So. Kinesiology West Columbia, Texas

Nathan Corugedo Fr. Allied Health Science Palmdale, Calif.

Cyah Daniel So. Global Studies-Honors Academy Baytown, Texas

Nick Diaz Jr. Kinesiology Denton, Texas

Trevor Fletcher Jr. Criminal Justice Discovery Bay, Calif.

Derek Gifford So. Kinesiology Stephenville, Texas

JT Howard So. Criminal Justice Hempstead, Texas

Will Iannacone Sr. Business Administration Winchendon, Mass.

Wylan Kolts Jr. Marketing Fort Worth, Texas

Samuel Lampson Fr. Pre-Law Taylor Lake Village, Texas

Ricky Mays Jr. Engineering Science Euless, Texas

Rylee McGee Sr. Engineering Science Freeport, Texas

Chandler Paul Sr. Kinesiology Keller, Texas

Tristan Petty So. Computer Info Systems Brownwood, Texas

Kyle Purdes Gr. MBA Houston, Texas

Jack Shackelford Fr. Finance Ovilla, Texas

Joey Villarreal Jr. Accounting League City, Texas

Men’s Basketball

Name Cl. Major Hometown

Deven Bailey So. Business Management Abilene, Texas

Jaylan Ballou Sr. Information Systems Port Arthur, Texas

Malikih Gillum Sr. Business Management Amarillo, Texas

Jacob Helzer So. Business Management Denton, Texas

Miles Koehler Jr. MBA Athens, Texas

Desmond Longino Jr. Kinesiology Delhi, La.

Harold Myart Jr. Engineering Science Austin, Texas

Reese Ridder So. Marketing Grand Prairie, Texas

Isiah Thomas Sr. Criminal Justice Pflugerville, Texas

Women’s Basketball

Name Cl. Major Hometown

Salina Ali Sr. Athletic Training San Antonio, Texas

Elaina Buchanan Fr. Allied Health Science Mineral Wells, Texas

Trynadee Greenwell Jr. Kinesiology Burnet, Texas

Lily Janek Sr. Kinesiology La Vernia, Texas

Charis Mayton Fr. Psychology Buena Vista, Colo.

Bria Neal Jr. Criminal Justice LaPlace, La.

Amanda Turpin So. Kinesiology Cypress, Texas

Catlyn Ward Jr. Business Management Miles, Texas

Football

Name Cl. Major Hometown

Nicholas Acker So. Criminal Justice Rusk, Texas

Joshua Arrington Jr. Mathematics Fairfield, Texas

Kyle Bell Sr. Business Management Cypress, Texas

David Bush Fr. Kinesiology Spring, Texas

Hunter Cheek Jr. Business Administration Cypress, Texas

Reed Collins Gr. MBA Seguin, Texas

Ethan Cortez Fr. Biology Bangs, Texas

Jackson Coulson So. Business Management Georgetown, Texas

Casey Dufner Jr. Kinesiology Austin, Texas

Nathaniel Garza Fr. Kinesiology San Antonio, Texas

Ethan Hester Fr. Allied Health Science Forney, Texas

Tyler Howard Gr. MBA San Marcos, Texas

Spencer Iverson So. Allied Health Science Vail, Ariz.

James Jakubowski Sr. Biology Tatum, Texas

Jacob Korrodi Fr. Allied Health Science San Antonio, Texas

Jessie Paris Jr. Social Studies Splendora, Texas

Brayden Rhea So. Kinesiology Odessa, Texas

Kaleb Sanders Fr. Kinesiology Gatesville, Texas

Austin Valdez Fr. Business Management Garland, Texas

Tyler Vaughn Fr. Kinesiology Ballinger, Texas

Bryant Williams Gr. MBA Copperas Cove, Texas

Stephen Willis So. Kinesiology Fort Worth, Texas

Brevin Wilson Jr. Psychology Marion, Texas

Men’s Golf

Name Cl. Major Hometown

Jake Angerstein So. Finance Early, Texas

Women’s Golf

Name Cl. Major Hometown

Bailey Farmer Jr. Communications Alvin, Texas

Mallory Garcia So. Mathematics Brownwood, Texas

Amada Menchaca Fr. Kinesiology Blanket, Texas

Men’s Soccer

Name Cl. Major Hometown

Christopher Castellanos Jr. Kinesiology De Queen, Ark.

Vicente Castro So. Software Engineering San Antonio, Texas

Ryan Cottrell Sr. Biology Bedford, Texas

Oscar De Santiago Jr. Kinesiology Houston, Texas

Cristian Drake So. Marketing Katy, Texas

Eduardo Flores Sr. Software Engineering Houston, Texas

Andrew Hackney Sr. Mathematics Bedford, Texas

Axel Kehrein So. Kinesiology Quito, Ecuador

Harrison Pustilnik So. Business Southlake, Texas

Mikel Sanatamaria So. Business Management Caracas, Venezuela

Obed Santos Sr. Business Management Mansfield, Texas

David Wright So. Kinesiology Garland, Texas

Women’s Soccer

Name Cl. Major Hometown

Courtney Alexander Fr. Allied Health Science Kyle, Texas

Alexandria Barnett So. Mathematics Bellville, Texas

Sydney Ben Fr. Biology Friendswood, Texas

Shaylea Bolton Fr. Nursing League City, Texas

Addison Buesing Fr. Kinesiology Lake Dallas, Texas

Katie Burnside Jr. Kinesiology Lorena, Texas

Delaney Castor Sr. History Irving, Texas

Veaney Cazares Jr. Nursing Waco, Texas

Kendra Cecil Jr. Kinesiology Odessa, Texas

Carrie Gerdes Jr. Psychology Fulshear, Texas

Madelynn James Jr. Kinesiology Waxahachie, Texas

Marisah Mata Jr. Allied Health Science Azle, Texas

Emily McClendon So. Nursing Corpus Christi, Texas

Meagan Miller So. Allie Health Science San Antonio, Texas

Jewell O’Connor Fr. Social Work Saginaw, Texas

Lindsey Schiller So. Allied Health Science Muskogee, Okla.

Kate Van Wyk Sr. Biology Fort Worth, Texas

Softball

Name Cl. Major Hometown

Elizabeth Aponte Fr. Allied Health Science Round Rock, Texas

Isabella Buckley So. Psychology Cleveland, Texas

Tara Campos So. Psychology Winters, Texas

Samantha Cantu Fr. Kinesiology Decatur, Texas

Bree Cason So. Nursing Telephone, Texas

Maddison Cason Fr. Business Management Telephone, Texas

Ayleen Castillo Fr. Nursing Sebastian, Texas

Samantha Euresti Jr. Kinesiology Austin, Texas

Madison Forrester Jr. Mathematics Kingwood, Texas

Hannah Morales So. Elementary Education Floydada, Texas

Alexia Perkkio So. Mathematics Caldwell, Texas

Kiley Persons Jr. Kinesiology Teague, Texas

Ashley Pruiett So. Allied Health Science Georgetown, Texas

Heather Wineman Fr. Nursing Refugio, Texas

Men’s Tennis

Name Cl. Major Hometown

Nicholas Crawford So. Computer Info Systems Cleburne, Texas

Micah Hunter So. Kinesiology Waco, Texas

Tevin Stevens Jr. Computer Info Systems Whitesboro, Texas

Women’s Tennis

Name Cl. Major Hometown

Trinity Johnson So. Kinesiology Poolville, Texas

Lexie Nave So. Kinesiology Brownfield, Texas

Zoe Sprayberry So. Mathematics Bells, Texas

Volleyball

Name Cl. Major Hometown

Grace Beckmeyer So. Kinesiology Conroe, Texas

Fabianna Bennett So. Nursing Killeen, Texas

Kaitlyn Elsten So. Allied Health Science Rockwall, Texas

Delaney Etzler Jr. Allied Health Science Hallettsville, Texas

Paighton Lawson Fr. Kinesiology Abilene, Texas

Amaya Marshall Jr. Biology McKinney, Texas

Hannah Parnell Fr. Psychology Idalou, Texas

Mya Ross Jr. English Irving, Texas

Rylee Spencer Fr. Kinesiology Boyd, Texas

Brittany Sutton Jr. Allied Health Science Water Valley, Texas

Hannah Vega Fr. Biology Edinburg, Texas

Student Athletic Trainer

Name Cl. Major Hometown

Salina Ali Sr. Athletic Training San Antonio, Texas

Kaitlyn Elsten So. Athletic Training Rockwall, Texas

Delaney Etzler Jr. Allied Health Science Hallettsville, Texas

Mackenzie Lyon Sr. Allied Health Science Center Point, Texas

Ezra Rubio Sr. Athletic Training Harlingen, Texas

Brittany Sutton Jr. Allied Health Science Water Valley, Texas

Jessica Temples Gr. Sports/Wellness Leadership Copperas Cove, Texas

Caleb Wheelington So. Allied Health Science Brownwood, Texas