10 Big Country schools are mentioned in this week’s Harris Ratings Top 25. Jim Ned is the highest ranked team, but they dropped this week.

Class 4A Div. II

21)Snyder

Class 3A Div. I

2)Jim Ned

22)Early

Class 3A Div. II

22)Eastland

Class 2A Div. I

4)Cisco

6)Hawley

10)Coleman

Class 2A Div. II

3)Albany

12)Roscoe