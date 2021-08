10 area schools are in the Harris Ratings Top 25 heading into the second week of the high school football season.

CLASS 5A DIV. I

25)CHS Cougars

CLASS 3A DIV. I

1)Jim Ned

CLASS 3A DIV. II

11)Eastland

19)Ballinger

CLASS 2A DIV. I

3)Cisco

16)Hawley

19)Anson

24)Stamford

CLASS 2A DIV. II

7)Albany

17)Hamlin