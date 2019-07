$300,000 restantes para ayudar a las víctimas del tornado de Abilene, fecha límite para presentar la solicitud la próxima semana

ABILENE, Texas (Telemundo) – Aún quedan $300,000 dólares en fondos para ayudar a las víctimas del tornado de Abilene con la reconstrucción y las reparaciones, pero la fecha límite para solicitar y notificar los daños es la próxima semana.

El Fondo de Ayuda para Desastres de Abilene, fue un esfuerzo conjunto de recaudación de fondos de la Fundación Comunitaria de Abilene y United Way, recaudó un total de $640,000 dólares para ayudar a los propietarios de viviendas cuyas propiedades fueron devastadas por el tornado del 18 de mayo.

Casi la mitad del dinero todavía está disponible, y la Fundación comunitaria dice que los primeros $340,000 se distribuyeron de la siguiente manera:

$240,000: se otorgó en las semanas posteriores al tornado para ayudar a las personas con reparaciones y necesidades de alivio inmediatas y esenciales, como comida, transporte y refugio

$50,000: designados por donantes específicos que se utilizarán para la gestión de casos, asistencia comercial y software para realizar un seguimiento de las necesidades de asistencia

$50,000: se otorgó a Boots on the Ground para reparar daños

$300,000: Fondos restantes que se otorgarán para reparación y reconstrucción

Boots on the Ground es un grupo de ayuda para desastres de la Iglesia Bautista Beltway que ayudará a las víctimas con cosas como reparar cercas, construir camas y cuidar el césped.

Cualquier persona que necesite una parte de los $300,000 restantes debe registrar su daño llamando al 2-1-1. El alivio de desastres solo se otorgará a las 390 propiedades iniciales evaluadas después del tornado.

“Si la gente no sabe si su hogar es elegible y es una de las 390 direcciones de la lista, marque el 2-1-1, elija su idioma y luego seleccione la opción 1 para hablar con un especialista en llamadas locales, de lunes a viernes, de 8 am a 5 pm “, dijo Mary Cooksey, Directora del Programa 2-1-1 para United Way de Abilene.