Abilene Freedom Festival anuncia cambios en lineup musical

ABILENE, Texas (KTAB / KRBC) – “Abilene Freedom Festival” se complace en anunciar un cambio en el lineup musical para el Festival de el 4 de julio de el 2020.

Ahora presentándose junto con Jerrod Medulla y Neal McCoy estará Wade Bowen. Wade se presentará de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. en el escenario Black Plumbing / Maverick Saw Cutting en los terrenos del Expo Center.

Originalmente se había planeado la presentación de The Great Divide. Desafortunadamente, debido a problemas de salud, la banda tuvo que cancelar su aparición en el Freedom Festival.

“Fue desafortunado que The Great Divide tuviera que cancelar en el último minuto”, dijo el copresidente, Kelly Jay. “Sin embargo, estamos extremadamente emocionados y afortunados de que Wade Bowen estuviera disponible y emocionado de ser parte del evento de este año”, agregó Jay.

Neal McCoy es un artista de álbum multi-platino y oro. Su video de 1997, Then You Can Tell Me Goodbye” fue galardonado como Video del año por TNN / Music City News y fue nombrado el artista del año en 1998 y 1999 por el mismo. Además, fue el ganador del Premio Humanitario ACM / Home Depot 2005.

Wade Bowen es cantante de música country, compositor, artista de grabación y artista de música de Texas. Es conocido por sus éxitos y estilo de Texas Country.

Jerrod Medulla es bien conocido en el área de Abilene. Este talentoso nativo de Abilene ha entretenido localmente durante años y trae esa sensación de ciudad natal adicional al escenario

Los conciertos comenzarán a las 5:30 p. M. Con Jerrod Medulla, nativo de Abilene. Seguido por Wade Bowen a las 6: 30p, luego Neal McCoy a las 8: 00p. Obtenga entradas en el sitio web www.abilenefreedomfestival.com.