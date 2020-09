ALERTA: Un esquema utilizando la aplicación de Cash App podría acabar con su cuenta bancaria

RICHMOND, Virginia ( WRIC ) – Las aplicaciones de transferencia de dinero como Venmo, Zelle y Cash App han ido ganando popularidad durante la pandemia, y los intrigantes han encontrado una manera de usar al menos una de ellas para estafarlo y sacarlo de su efectivo.

Cash App , una aplicación de pago de igual a igual desarrollada por Square, le permite enviar y recibir dinero al instante. Aproximadamente 30 millones de personas usan la aplicación, que está valorada en más de $ 40 mil millones.

Troy Harrison encontró la aplicación conveniente para su negocio. Luego, el residente de Norfolk, Virginia, notó que un pago le fue reembolsado repentina y misteriosamente de su cuenta.

“Abro la aplicación Cash inmediatamente y veo una caída de $ 100”, dijo Harrison.

Antes de que pudiera entenderlo, desapareció más dinero.

“En unos 15 a 20 minutos más tarde, otros $ 202 disminuyeron. Así que ahora, estoy como asustado”, dijo.

No pudo encontrar un número de teléfono para llamar y la aplicación Cash no tiene soporte al cliente en vivo, por lo que Harrison envió un correo electrónico.

"Me acerqué a la aplicación Cash y tardaron unos dos días en responderme", dijo Harrison.

Se descubrió que alguien le impugnó un pago, y cuando nadie de Cash App se comunicó con Harrison al respecto, se disputaron más pagos, lo que agotó la cuenta de Harrison.

Dijo que se había quedado sin cientos de dólares y Cash App le dijo que no podían hacer nada.

Harrison no es el único con quejas de Cash App.

“Recibimos llamadas todos los días”, dijo Barry N. Moore, presidente y director ejecutivo de Central Virginia Better Business Bureau.

Dijo que la BBB local ha recibido más de 30 quejas en los últimos meses.

“Es un gran lío”, dijo Moore.

La única forma de hablar con Cash App es a través de la aplicación y el sitio web , por lo que los intrigantes se hacen pasar por representantes de servicio al cliente de Cash App.

Moore explicó cómo funciona el esquema. Dijo que la mayoría de las quejas a BBB provienen de clientes de la aplicación Cash que realizaron búsquedas de soporte en Google después de encontrar problemas con la aplicación. Sus búsquedas condujeron a sitios web de Cash App creíbles pero falsos y números de servicio al cliente falsos y la gente está lista para robar su dinero, dijo.

“Una de estas cosas, cuando llamas a este número, te dirán: ‘Probemos una transferencia’”, dijo.

Uno de los sitios falsos, cashappcontact.com , figura con sede en Richmond, Virginia.

WRIC descubrió que la dirección de Richmond que figura en la lista no existe.

En una llamada al número que figura en la lista, se le preguntó a una mujer que se identificaba como representante del soporte de Cash App dónde estaba ubicada la empresa.

Ella dijo: “Señora de California, California. Está en California”.

Cuando se le preguntó sobre la dirección de Richmond, la mujer colgó.

“Estos son ladrones profesionales”, dijo Moore.

Cash App está al tanto de los esquemas y un número real de la empresa (855-351-2274) que lo dirige a su aplicación para recibir asistencia reproduce esta grabación: “Tenga en cuenta que los empleados de Cash App a menudo son suplantados por estafadores que circulan números de teléfono falsos en línea . ”

Siempre estamos trabajando para proteger a nuestros clientes, lo que incluye educarlos sobre los esquemas de phishing. Como recordatorio, el equipo de la aplicación Cash nunca pedirá a los clientes que les envíen dinero, ni solicitarán el PIN o el código de inicio de sesión de un cliente fuera de la aplicación. Si cree que ha sido víctima de un plan, debe comunicarse con el soporte de Cash App a través de la aplicación o el sitio web de inmediato. Para obtener más información sobre esquemas en línea comunes, visite https://cash.app/help/us/en-us/6482-recognize-scams . APLICACIÓN DE EFECTIVO

Mientras tanto, Harrison ya no usa Cash App para su negocio.

“Fue una mala experiencia”, dijo.

BBB dijo que la mejor manera de protegerse de los esquemas de transferencia de dinero es enviar dinero solo a personas que conoce, vincular las transferencias de dinero a una tarjeta de crédito y nunca enviar dinero mediante Wi-Fi público. Si cree que estaba en riesgo, BBB lo alienta a informarlo.