Biden envía condolencias y oraciones a Trump tras la muerte de su hermano menor

BATON ROUGE, La. ( WVLA ) – Si su familia pensaba que el pago de estímulo de $ 1,200 no se extendió lo suficiente, podría haber más ayuda en camino.

El viernes, el Servicio de Impuestos Internos anunció que reabriría el período de registro para los beneficiarios federales que no recibieron el pago de $ 500 por niño a principios de este año.

