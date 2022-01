Cobertura continua: Llega a Abilene otro avión de ICE con inmigrantes indocumentados.

ABILENE, Texas (Telemundo) – Otro avión que transportaba a inmigrantes indocumentados aterrizó en el Aeropuerto Regional de Abilene esta tarde y esto trajo el criticismo por parte de un diputado local.

Hablamos con Jodey Arrington, quien representa gran parte del Big Country en el congreso y dice que a él no le avisaron de la operación de transporte de hoy, ni le dijeron a donde llevaban a los inmigrantes o si les hicieron pruebas de COVID-19.

El diputado tuvo reacciones similares a esta situación durante el verano del 2021 cuando reportamos por primera vez sobre la llegada de estos aviones de ICE. Arrington dice que le frustra la falta de comunicación.

“Les suplicamos que, como mínimo, consulten con los líderes estatales y locales sobre si quieren o no recibir a los inmigrantes ilegales que son capturados y liberados de los cuales no sabemos nada y no hay registro de si tienen o no COVID, o si tienen o no un historial criminal, no tenemos nada”, dijo el diputado Arrington.

También hablamos con el director de transporte de Abilene, Don Green y dice que el aeropuerto recibió una notificación el viernes sobre la llegada de este avión con inmigrantes.

“Abilene Aero, la compañía que se encarga del combustible y de los aviones de contrato como estos, nos notificaron a nosotros el viernes cuando ellos se enteraron que venía esta avion”, dijo Green.

Green dice que la transferencia de los inmigrantes del avión de ICE hacia los autobuses ocurrió sin incidentes pero no dijo cuántas personas fueron transportadas ni su país de origen.

Nuestro equipo siguió al autobús desde el aeropuerto hacia el centro de detención Bluebonnet en Anson donde la operación también ocurrió sin incidentes.

Green dice que probablemente los inmigrantes vuelvan a pasar por la terminal en el aeropuerto en unas semanas para reunirse con sus familiares o patrocinadores en otra parte de los Estados Unidos mientras esperan por su cita en las cortes de inmigración.

“Se volvió algo más rutinario desde el verano pasado, y en más o menos 3 semanas veremos más inmigrantes pasar por la terminal”, dijo Green

El verano pasado una investigación exclusiva de Telemundo Abilene reveló que el Aeropuerto Regional de Abilene se utilizaba para transportar a inmigrantes indocumentados a través del país.

En noviembre el diputado Jodey Arrington presentó un proyecto de ley sobre inmigracion y la frontera y se llama el proyecto “para proteger a las comunidades de los agujeros en la frontera”

Arrington dice que esta propuesta le permitirá al estado y a los gobiernos locales decidir si quieren que los inmigrantes indocumentados pasen por su ciudad o territorio.

Si se aprueba, esta ley requeriría:

Que las autoridades colecten las huellas digitales de cada inmigrante y que pongan esta información en la base de datos de criminales nacionales e internacionales para compararlos antes de que liberen a los inmigrantes

Que el secretario de estado le notifique a los gobernadores antes de enviar o liberar inmigrantes indocumentados en su territorio.

Empodera a los líderes locales a consultar con sus gobernadores si deben aceptar o rechazar a los inmigrantes indocumentados que transporta ICE.

Le permitiría al estado y a los gobiernos locales decidir si quieren que los inmigrantes indocumentados pasen por su ciudad o territorio.

Según Arrington, ningún oficial local o estatal, incluso el mismo, fueron notificados de las operaciones en el aeropuerto regional de Abilene antes de la investigación de KTAB/KRBC y Telemundo. Arrington dice que tampoco les dieron un aviso o advertencia.

Telemundo habló con un abogado de inmigración que explica por qué ICE transporta inmigrantes a diferentes partes del país, cuál es el proceso de liberación, y que pasa si los inmigrantes no se presentan a las cortes.

ICE le confirmó a KTAB/KRBC y Telemundo que estaban usando el aeropuerto regional de Abilene como punto de transporte para los inmigrantes indocumentados.

En una declaración, Inmigracion y Control de Aduanas dijo “ICE ha estado usando el aeropuerto regional de Abilene para facilitar la transferencia de los detenidos según las necesidades operarias de la agencia”.