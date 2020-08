Cómo saber si recibirá un cheque de estímulo de $500 en agosto

Closeup view of one hundred dollar bill.

BATON ROUGE, La. ( WVLA ) – Si su familia pensaba que el pago de estímulo de $ 1,200 no se extendió lo suficiente, podría haber más ayuda en camino.

El viernes, el Servicio de Impuestos Internos anunció que reabriría el período de registro para los beneficiarios federales que no recibieron el pago de $ 500 por niño a principios de este año.



Second stimulus checks: Where we stand halfway through August

La Ley CARES incluía un pago de $ 1,200 para muchas personas, hasta $ 2,400 para parejas casadas que presentaban una declaración conjunta y un crédito de $ 500 para niños menores de 17 años. Sin embargo, algunas familias no recibieron crédito por todos sus dependientes.

Las personas que recibieron jubilación del Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), beneficios de Jubilación Ferroviaria o Compensación y Pensión de Asuntos de Veteranos (C&P) y no han utilizado la herramienta No contribuyentes para proporcionar información sobre su hijo, deben registrarse antes del 30 de septiembre.

Si usó la herramienta después del 5 de mayo, el IRS dijo que no se necesita ninguna acción.