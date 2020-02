Departamento de transporte de Texas en Abilene, prepara caminos para el clima invernal

ABILENE, Texas (COMUNICADO DE PRENSA) –Los equipos de TxDOT comenzaron a preparar las carreteras en el distrito de Abilene el lunes por la mañana para el clima invernal que impactará el área el martes por la noche.

Los equipos de todo el distrito de 13 condados están preparando las carreteras de Nivel 1 y Nivel 2, que incluyen corredores de alto tráfico como I-20, US 84 desde Roscoe hasta la línea del Condado de Garza, US 83/84 y US 277, entre otros. La mezcla de salmuera impedirá que el hielo se adhiera a las carreteras y estructuras a medida que la precipitación invernal comience a caer.

El Distrito de Abilene está trabajando en estrecha colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional para controlar las condiciones climáticas. La seguridad del público viajero es la prioridad de TxDOT y las tripulaciones trabajarán en turnos las 24 horas para prepararse y responder a cualquier clima invernal que se mueva hacia el distrito, monitoreando y tratando las carreteras según sea necesario.

Los automovilistas también pueden hacer su parte conduciendo con cuidado y siguiendo estos consejos:

– Tenga cuidado al conducir sobre puentes y pasos elevados, ya que las temperaturas pueden ser más frías en superficies elevadas.

– Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. Un vehículo necesita más distancia para detenerse en una carretera resbaladiza. No aplique los frenos repentinamente y no use el control de crucero, de modo que pueda mantener mejor el control si encuentra caminos resbaladizos.

– Reduzca la velocidad al acercarse a vehículos de emergencia o mantenimiento, especialmente cuando sus luces intermitentes están encendidas. La ley requiere que mantenga una distancia de al menos 200 pies cuando se acerque a un quitanieves, y nunca pase por la derecha. La visibilidad también se puede reducir durante las condiciones climáticas de invierno.

– Sea paciente. Su tiempo de viaje, incluidos los viajes cortos al trabajo, podría aumentar cuando existan condiciones climáticas adversas. Además, manténgase en las carreteras principales y evite tomar carreteras que pueden no haber sido preparadas.

– Prepare su vehículo antes de viajar en condiciones climáticas adversas. Verifique el combustible, las condiciones de los neumáticos, los niveles de aceite y anticongelante. Asegúrese de que el calentador, los frenos y los limpiaparabrisas funcionen correctamente.

– Verifique las condiciones climáticas del área en radio o televisión antes de comenzar un viaje.