ABILENE, Texas –Para muchos veteranos y miembros en servicio activo, el tributo anual de la universidad Cristiana en Abilene en Moody Coliseum es un segundo hogar en el Día de los Veteranos. El evento reúne a la comunidad para una celebración que expresa gratitud a los héroes locales.

El ex alumno de ACU y veterano de la guerra de Vietnam, Quanah Parker, dijo que asiste todos los años para honrar a aquellos que no regresaron a casa. “Trato de venir todos los años porque me hace sentir mejor acerca de las cosas, sabes que fueron tiempos difíciles en ese entonces”, dijo Parker. Compartió las dificultades que enfrentaron los soldados de Vietnam al regresar a los Estados Unidos. “Nos dijeron que nos quitáramos los uniformes tan pronto como aterrizáramos, y esta es una situación agradable aquí”.

La familia Parker se mudó a Abilene después de que su padre regreso de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Al crecer en una familia de miembros del ejército, eventualmente se unió al ejército sirviendo desde 1968 hasta 1972.

El tributo contó con oraciones y una actuación del coro de la primaria Taylor. Los estudiantes terminaron su presentación cantando God Bless America con la audiencia.