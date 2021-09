Distrito Escolar de Sweetwater registra una decenso en los casos de COVID-19

SWEETWATER, Texas (TELEMUNDO) — La tasa de nuevas infecciones por COVID-19 está disminuyendo en el Distrito Escolar Independiente de Sweetwater (SISD).

El superintendente Dr. Drew Howard dice que los protocolos adicionales que implementaron han sido un factor clave para que disminuyan sus casos de COVID-19 dentro de las escuelas.

Con solo un equipo de cuatro, la conserje principal de la escuela Sweetwater Independence School, Rosie Vera, se va al trabajo temprano, preparándose para un día de limpieza.

“Disfruto venir a trabajar todos los días”, dijo Vera.

Lleva trabajando como conserje más de 30 años, pero estos dos últimos no han sido fáciles. No solo por la carga de trabajo, sino por tener que presenciar que los niños no pueden ser niños.

“Es triste ver a algunos de los niños usando máscaras, y quiero que se quiten esas máscaras. Quiero que los niños sean ellos mismos y disfruten viniendo a la escuela ”, dijo Vera.

Vera anda con su solución HDQ Neutral donde rocía las paredes, los casilleros de los estudiantes, los baños, los pomos de las puertas y las aulas.

“Es bueno ver que nuestras tasas de asistencia están aumentando y comienzan a tener más y más niños en la escuela”, dijo el Dr. Howard.

El Dr. Howard dice que aunque han visto un aumento en los casos de COVID-19 en las áreas circundantes, han visto una disminución en los casos activos dentro del SISD. “Se han implementado protocolos adicionales para limpiar entre clases, los rieles de las escaleras entre períodos de paso”, dice Howard. “Entonces, cuando los estudiantes están en clase y salen, todo está desinfectado y limpio nuevamente para los estudiantes”.

Howard dice que cuando los estudiantes están en la escuela constantemente, tienen un lugar más seguro y limpio para estar que fuera de las puertas de la escuela. Los padres también juegan un papel, dice, pidiéndoles que controlen la temperatura de sus hijos antes de dejarlos y mantenerlos en casa si creen que han estado expuestos al virus.

“Pensamos en positivo todos los días, eso es algo que trato de decirles a mis trabajadores todos los días: ‘Piensa en positivo, sigue adelante. Sé que es difícil, pero tenemos que hacerlo por los niños ”, dijo Vera.

El Dr. Howard dice que cree que debido a los nuevos protocolos de limpieza para el personal y el apoyo de los padres en la comunidad, asistir a clases en persona no ha sido un factor importante en el aumento de casos activos en los condados dentro del SISD hasta la fecha.