¿Dónde está mi segundo cheque de estímulo? Dónde estamos ahora que comienza septiembre

WASHINGTON (NEXSTAR) – Esperamos recibir una actualización el martes sobre las negociaciones del paquete de ayuda para el coronavirus cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, comparezca ante un panel de la Cámara de Representantes que investiga la respuesta federal a la pandemia del coronavirus.

La audiencia se centra en la “necesidad urgente de alivio económico adicional para los niños, los trabajadores y las familias y la implementación por parte de la Administración de programas clave de estímulo”, según una agenda del Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Crisis del Coronavirus.

Al entrar en septiembre, no hay mucho movimiento en otro paquete de ayuda que se espera que incluya una segunda verificación de estímulo para la mayoría de los estadounidenses.

El domingo, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, señaló con el dedo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como la razón por la que no se ha hecho nada.White House, lawmakers still pushing for direct payments

“Ella da un número, sugiere que vino y, sin embargo, está dispuesta a rechazar 1,3 billones de dólares de ayuda que van al pueblo estadounidense porque preferiría que no tuvieran nada que ceder ante lo que podría ser su fantasía”, dijo. Meadows.

Durante una entrevista con “Meet the Press” de NBC, Meadows se refirió al hecho de que Pelosi dijo que los demócratas estarían dispuestos a reunirse a mitad de camino, a 2,2 billones de dólares, una ligera reducción de su última propuesta antes de que las conversaciones colapsaran a principios de agosto. La Casa Blanca ofreció inicialmente un acuerdo de $ 1 billón.

“El paquete de $ 1,3 billones también incluiría fondos para escuelas, cuidado infantil y hospitales” en los niveles con los que (Pelosi) estaría de acuerdo “, agregó Meadows.

El problema en este momento: ambos lados están separados por un billón de dólares.Trump says Democrats holding up new direct payments

“Hemos dicho una y otra vez que estamos dispuestos a encontrarnos con ellos en el medio: 2,2 billones de dólares. Cuando estén dispuestos a hacer eso, estaremos dispuestos a discutir los detalles ”, dijo Pelosi a los periodistas la semana pasada en el Capitolio.

Cuando las dos partes no pudieron ponerse de acuerdo a principios de este mes en un paquete de amplio alcance que se espera que incluya cheques de estímulo de $ 1,200, Trump tomó medidas en sus propias manos: emitió cuatro órdenes ejecutivas diseñadas para otorgar un indulto temporal, ofreciendo $ 300 en desempleo. beneficios y alguna otra ayuda.

Esas órdenes ejecutivas no incluían muchas cosas por las que los demócratas estaban presionando, incluido dinero para estados con escasez de efectivo, vivienda y asistencia para desempleados, para ayudar a reabrir escuelas y realizar pruebas de virus más generalizadas.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, reconoció la semana pasada que las conversaciones se encuentran en un “punto muerto”. Sin embargo, mantuvo la esperanza de llegar a un acuerdo.Second stimulus checks: Why another $1,200 payment could be off the table

“Necesitamos otro. El país necesita otro ”, dijo durante una visita a un hospital en Pikeville, Kentucky.

El Congreso está en receso hasta después del Día del Trabajo, y parece poco probable que los legisladores sean llamados a Washington a menos que haya un acuerdo listo para votar. Las conversaciones no están ni cerca de la resolución y, de hecho, se están ampliando para incluir fondos del Servicio Postal antes de las elecciones de noviembre. Además, se espera la necesidad de una nueva ayuda por desastre con los huracanes del estado del Golfo y los incendios forestales de California.

La idea de una segunda ronda de cheques de estímulo por $ 1,200 tiene apoyo bipartidista, y Trump incluso dijo que la cantidad podría aumentar.

“Me gustaría verlo muy alto porque amo a la gente. Quiero que la gente lo entienda, ya sabes, la economía va a volver ”, dijo Trump durante una visita en julio al oeste de Texas . “Salvamos millones de vidas, pero ahora estamos recuperando (la economía) … tenemos que cuidar de la gente mientras tanto”.

Associated Press contribuyó a este informe.