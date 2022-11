ABILENE, Texas- La temporada de vacaciones se acerca rápidamente y los bancos de comida, restaurantes y otras organizaciones de Abilene se están preparando para algunas semanas ocupadas para ayudar a alimentar al público. Sin embargo, los problemas económicos nacionales en curso están haciendo que estas personas trabajen mucho más para asegurarse de que nadie pase hambre este Día de Acción de Gracias.

El Food Bank of West Central Texas dijo que con la inflación, la escasez nacional de alimentos y los problemas de la cadena de suministro, ha estado sintiendo los efectos desde la primavera pasada.

El CEO Ronnie Kidd dice que el banco de alimentos tendrá que gastar más dinero en la compra de suministros, en lugar de depender de las donaciones.

“Las cosas no están disponibles o las cosas se retrasan, y nos llegan cuando las ordenamos… Entonces, ha sido un momento interesante”, compartió Kidd.

En promedio, el banco de alimentos dijo que gastó $50,000 cada mes para comprar alimentos, en comparación con la cantidad promedio, que era de alrededor de $20,000 antes de la pandemia de COVID-19.

“Hemos estado tratando de hacer más adquisiciones o compras de alimentos como parte de nuestro plan para tener alimentos disponibles”, explicó Kidd.

A solo cinco millas al sur del Banco de Alimentos de West Central Texas, Lucy’s Big Burgers se está preparando para su noveno almuerzo anual de Acción de Gracias. La propietaria, Amy Graven, dice que su restaurante organiza el almuerzo todos los años para ayudar a los necesitados, mientras construye relaciones comunitarias. Ella dijo que su personal cocina de 40 a 60 pavos para el almuerzo gratis cada año.

“Si no tienen familia aquí, o si no tienen un lugar a donde ir o el dinero para comprar una comida de Acción de Gracias para su familia, no rechazamos a nadie”, aseguró Graven.