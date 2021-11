El diputado Jodey Arrington presenta un proyecto de ley en respuesta a los aviones de inmigración en el Big Country.

WASHINGTON (Telemundo) — El diputado Jodey Arrington (R-19) propone un nuevo proyecto de ley que le daría a los gobernadores de los estados la autoridad de aceptar o rechazar que Inmigracion y Control de Aduanas (ICE) libere a los inmigrantes indocumentados en su región.

Arrington dice que este proyecto viene a raíz de la investigación de Telemundo y KTAB/KRBC que indica que ICE usaba el aeropuerto regional de Abilene para transportar a inmigrantes indocumentados a diferentes ubicaciones en los Estados Unidos.

Esta nueva legislación se llama “Protege a las comunidades de los agujeros que existen en la frontera” o “Protect Communities from a Porous Border Act of 2021,” en inglés. Según Arrington, este proyecto de ley les da el poder de decisión a los gobernadores y líderes locales sobre si ICE puede o no liberar y transportar a inmigrantes indocumentados en su territorio.

Si se aprueba, esta ley requeriría:

Que las autoridades colecten las huellas digitales de cada inmigrante y que pongan esta informacion en la base de datos de criminales nacionales e internacionales para compararlos antes de que liberen a los inmigrantes

Que el secretario de estado le notifique a los gobernadores antes de enviar o liberar inmigrantes indocumentados en su territorio.

Empodera a los líderes locales a consultar con sus gobernadores si deben aceptar o rechazar a los inmigrantes indocumentados que transporta ICE.

Le permitiría al estado y a los gobiernos locales decidir si quieren que los inmigrantes indocumentados pasen por su ciudad o territorio. Según Arrington, ningún oficial local o estatal, incluso el mismo, fueron notificados de las operaciones en el aeropuerto regional de Abilene antes de la investigación de KTAB/KRBC y Telemundo. Arrington dice que tampoco les dieron un aviso o advertencia.

Telemundo habló con un abogado de inmigración que explica por qué ICE transporta inmigrantes a diferentes partes del país, cuál es el proceso de liberación, y que pasa si los inmigrantes no se presentan a las cortes. ¿Quién paga por los vuelos de inmigrantes? Un abogado explica el proceso de transporte que ocurre en el aeropuerto de Abilene.

ICE le confirmó a KTAB/KRBC y Telemundo que estaban usando el aeropuerto regional de Abilene como punto de transporte para los inmigrantes indocumentados.

En una declaración, Inmigracion y Control de Aduanas dijo “ICE ha estado usando el aeropuerto regional de Abilene para facilitar la transferencia de los detenidos según las necesidades operarias de la agencia”

“Quienes son, de donde vienen, a dónde van, y si son un riesgo para la seguridad de nuestras comunidades. Es tiempo de que involucren a los gobernadores y a los líderes locales en este tipo de decisiones y que no sea algo que el gobierno federal les impone”, dijo el diputado Jodey Arrington.

Oficiales de la ciudad de Abilene confirmaron que a veces ayudaron a los inmigrantes indocumentados a irse de Abilene.

“Dada la confusión y el estrés que esto puede causar, la ciudad usa sus recursos para garantizar que cada persona que necesita asistencia la reciba mientras son tratados con compasión y respeto”, lee una declaración de la Ciudad del mes de Agosto.

Arrington dice que ICE no solo transporta inmigrantes indocumentados a Abilene, sino que esto pasa alrededor del país.