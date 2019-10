El Festival de Luces de Invierno de United Way llegará pronto a Abilene  

ABILENE, Texas (Telemundo) – Puede que aún no parezca Navidad, pero United Way of Abilene se está preparando para la temporada navideña.

United Way y Lone Star Electric anunciaron su próximo Festival de Luces de Invierno o Winter Lightfest, una exhibición de luces navideñas de 20 días que se estrenará en noviembre en el Centennial Park.

Habrá cientos de miles de luces, entretenimiento en vivo y mucho espíritu navideño. El presidente de Lone Star Electric, Matt Robinson, dice que la recaudación de fondos lleva varios años preparándose y será diferente a todo lo que Key City haya visto antes.

“Tener esto en Abilene, creo que es algo que necesitamos en nuestro mundo. Creo que es un buen momento para reunirnos, celebrar y disfrutar la temporada navideña “, dice Robinson.

Winter Lightfest abre el 28 de noviembre, Día de Acción de Gracias.