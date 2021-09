Estudiante de enfermeria se debate entre la vida y la muerte tras contagiarse de Covid 19

Una madre al este del valle de Coachella espera con fe la recuperacion, de Hanny Virgina de 24 anos, una estudiante de enfermeria que lleva un mes en coma inducido en el hospital John F Keneddy de indio tras contraer covid 19.

Los medicos le han dicho que solo una cirugia de transplante de pulmon podria salvarle la vida.

La madre de Hanny culpa del contagio a los frecuentes viajes de su hija a texas, donde estaba estudiando para ser enfermera.

La joven estudiante no se habia vacunado contra el covid pues temia a los efectos secundarios

La vecina de la paciente inicio un gofundme despues que el seguro negara su reclamo y no tienen dinero para los costos del tratamiento. Aquí el go fund me para ayudar a Hanny Virginia.



https://www.gofundme.com/f/emergency-lung-transplant-for-hanny-virginia