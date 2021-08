Exclusiva: La explicación de los vuelos misteriosos en el aeropuerto regional de Abilene

Un avión privado aterriza en la pista y a un lado se asoma un autobús sin identificación. Ahi es cuando la gente, toda vesida igual y con esposas en las muñecas, se baja del avión. Las autoridades los registran uno por uno y después suben al autobús.

Nuestro equipo siguió al autobús y tenia como destino el centro de detención de Inmigracion y Control de Aduanas Blue Bonnet en el condado Jones. También observamos este proceso, pero al revés: un autobús deja a sus pasajeros en el aeropuerto.

Averiguamos que estos pasajeros son inmigrantes indocumentados que estan esperando por un vuelo en la terminal.

Una vez liberado por las autoridades, hablamos con uno de ellos anonimamente, lo llamaremos Juan y nos cuenta su historia.

“Me pasé el 12, me entregué a inmigración, me llevaron a McAllen, en McAllen me tomaron los datos y me llevaron a una hielera,” dijo el inmigrante.

Después de tres días en McAllen a Juan lo trasladaron a El Paso y se quedó ahi por unos días.

“Nos chequearon, médico, hicieron prueba de COVID, a los que venian infestados los apartaron, nos pusieron en cuarentena,” dijo el inmigrante.

Después de la cuarentena, ICE transporta a aquellos inmigrantes con planes de viaje hasta el aeropuerto o a una parada de autobús.

El director del Servicio de Transporte de Abilene Don Green confirma los hechos.

“Son liberados por ICE y pueden viajar a un destino predeterminado creo que a un patrocinador que tienen en los Estados Unidos,” dijo Don Green.

Juan dice que los liberan para pelear su caso de inmigración en las cortes sin estar en un centro de detención.

“A mi me dieron 26 días plazo para presentarme ante el juez,” dijo el inmigrante.

Contactamos directamente a ICE y nos confirmaron que estan usando el aeropuerto regional de Abilene para el transporte de inmigrantes indocumentados.

Inmigración dice que estan llevando a los inmigrantes a centros de detención que estan cerca de familiares o patrocinadores y que los inmigrantes tienen un plan de apoyo temporario en marcha antes de ser liberados.

Juan se fue del aeropuerto regional de Abilene para reuinirese con su patrocinador en los Estados Unidos.

“Voy a Pennsylvania, Evergreen,” dijo el inmigrante.

Para pelear por su caso de inmigración.