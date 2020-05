Hogar de adultos mayores de Brownwood informa sobre una séptima muerte, 12 casos nuevos de COVID-19

Amber Dean se había recuperado de una infección leve de coronavirus y la familia de cinco integrantes acababa de terminar su cuarentena en casa cuando su hijo mayor Bobby, de 9 años, se enfermó.

“Al principio no era nada grave, parecía como un virus estomacal, como si hubiera comido algo que no le cayó bien”, dijo Dean, quien vive con su esposo y tres hijos en la localidad de Hornell, en el occidente de Nueva York. “Pero al siguiente día no podía retener nada y le dolía tanto el vientre que no podía ni sentarse”, comentó.