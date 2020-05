Hombre de 108 años sobrevive a COVID-19 en Nuevo México

ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — A sus 108 años, Phil Corio sin duda es una de las personas de mayor edad en Nuevo México y Estados Unidos.

Pero ahora, el residente de Los Ranchos ha adquirido nueva fama: Podría ser la persona más vieja del mundo en haberse recuperado del COVID-19.

El hijo de Phil, Ron Corio, de 58 años, aseguró que él y su padre enfermaron del nuevo coronavirus en marzo, si bien no se enteraron que lo estaban hasta después, ya estando ambos recuperados.

Phil dijo que recuerda haber enfermado e ido al hospital, pero que todo era “casi lo mismo” que tener gripe.

“Estoy bien”, aseveró Phil en una entrevista por video con el periódico Albuquerque Journal el martes. “Ni siquiera supe que lo contraje… Creo que de haberlo sabido me habría asustado”.

COVID-19 no es la primera pandemia que Phil ha enfrentado. Tenía seis años cuando estalló la pandemia de 1918, aunque no tienen recuerdos personales sobre la enfermedad que cobró la vida de millones de personas.

A principios de marzo, cuando el coronavirus aparentemente todavía no había llegado a Nuevo México, su hijo Ron enfermó.

Empezó con dolor de garganta y se convirtió en una tos severa y dificultades respiratorias. Pensó que se trataba de gripe, dado que las autoridades sanitarias de Nuevo México aún no habían registrado un solo caso de COVID-19.

Aproximadamente una semana después, su padre empezó a presentar los mismos síntomas, y a sufrir de vómito. El 13 de marzo, Phil perdió el conocimiento en el baño de la casa de Ron en Los Ranchos.

Phil fue hospitalizado con neumonía y se le trató con antibióticos.

Hace un par de semanas, Ron se hizo un examen para detectar anticuerpos de coronavirus en los Southwest Labs, en Albuquerque. Salió positivo, así que hizo que su padre y sus dos cuidadores se hicieran pruebas. Los cuidadores dieron negativo, pero el resultado de Phil fue “indeterminado”.

“Consulté con nuestro médico, y él lo diagnosticó como positivo porque estaba muy cerca en la escala y había desarrollado neumonía, y yo ya había dado positivo”, dijo Ron.

Aunque no hay manera de saberlo con certeza, Phil podría ser la persona más vieja que se recupera de COVID-19 en el mundo. En abril, el New York Post publicó la historia de Cornelia Ras, de 107 años, quien se recuperó de la enfermedad en Holanda. Y ABC News reportó la historia de Connie Titchen, una británica de 106 años que también venció a la enfermedad.

Esta semana, Phil está más cansado de lo normal y aún continúa recuperándose.

Ron, por su parte, siente que ha vuelto a la normalidad, pero dice que fue una terrible experiencia.

“Fue la peor gripa que he tenido”, dijo Ron. “Un día caminé hasta el buzón cuando estaba enfermo y de regreso empecé a toser y me faltaba el aire. Casi me desmayo”.