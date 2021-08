Hombre de Abilene con parálasis cerebral logra el objetivo de convertirse en entrenador personal

ABILENE Texas (TELEMUNDO)— Joshua “King” Rushin nació con parálisis cerebral. Una condición poco común que afecta el desarrollo de sus músculos y la capacidad de controlar su cuerpo. Aun así, King aprovecha todas las oportunidades que puede para demostrar que discapacitado no significa incapaz.

“Eso es todo lo que la gente solía decirme. Lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer. Entonces, cuando la gente me decía que no podía hacer algo, tenía que practicar la práctica hasta que volví y lo hice. No se trata de alardear, sino de sobrepasar las piedras que la gente pone frente a ti “, dice King.

No podía caminar cuando era niño, pero después de 12 cirugías dio sus primeros pasos a los 7 años.



King asistió a la escuela secundaria de Madison y Cooper High. Durante ese tiempo, no rehuyó las actividades físicas. Participar en fútbol, ​​baloncesto y gimnasia. Incluso si él era la única persona discapacitada en la habitación.

“A medida que fui creciendo, me di cuenta de que cada vez que iba al gimnasio, nunca veía a personas discapacitadas en el gimnasio. Así que quería marcar la diferencia y romper barreras. Demostrar que a las personas con discapacidades también les gusta hacer ejercicio y mantenerse en forma ”, dijo King.

King aprende el sistema informático de Peters Aunque trabaja como músico y orador motivacional, King tomó un trabajo en Crunch Fitness hace solo tres semanas. Comenzó en la recepción, pero el director de acondicionamiento físico, Elliot Peters, dice que se dio cuenta de que King no permanecería en esa posición por mucho tiempo.



“Primera impresión de King, hombre, es un emprendedor, es un tipo trabajador. No puedes decirle que no. El chico mira los obstáculos. los mira fijamente y trepa por encima de ellos “, dice Peters.

King dice que está agradecido por la oportunidad, ya que en su mundo las oportunidades no surgen a menudo. “Puedes sentir que sabes que no eres bienvenido en algún lugar o que ellos inventen excusas de por qué no pueden contratarte. Habiendo nacido discapacitado tienes que esperar eso,” dijo King.

Para King, este trabajo significa mucho más que un cheque de pago. “Alguien tiene que estar dispuesto a aceptar el sacrificio, los moretones y las palizas para abrir puertas a otros”, comentó King.

Para que otras personas con discapacidades atraviesen esa puerta y logren sus objetivos de acondicionamiento físico. King planea especializarse en capacitar a otras personas con discapacidades. Usar su experiencia para satisfacer las necesidades en las que otros tal vez nunca piensen.