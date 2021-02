La ciudad de Abilene pide reducción inmediata del consumo de agua

Según el CodeRED actualizado de la ciudad de Abilene, consumidores de agua tienen de 2 a 3 horas de capacidad de agua tratada restante a los niveles de consumo actuales.

“Se necesita una reducción inmediata del consumo. No use agua a menos que la esté usando para beber o cocinar ”. dijo la ciudad de Abilene.

“Por favor, renuncie a los baños, las duchas y otros usos no esenciales. Use agua solo para beber y cocinar. La ciudad de Abilene se ha puesto en contacto con la administración de emergencias del estado y está trabajando para proporcionar camiones de agua para beber en caso de que no se pueda restaurar el servicio de agua. También estamos trabajando con AEP para restaurar la energía lo antes posible ”.

La ciudad de Abilene también proporciona agua directa o indirectamente a varios distribuidores de agua de la ciudad y al por mayor que abastecen a las ciudades de Merkel, Tye, Clyde, Baird, Tuscola, Hawley, Buffalo Gap y las áreas rurales que rodean Abilene.

La Ciudad envió el siguiente comunicado de prensa hace unas horas: