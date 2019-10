La policía de Abilene revela la descripción del sospechoso ladrón de banco en serie

ABILENE, Texas (Telemundo) – La policía ha publicado la descripción de un sospechoso acusado de robar al menos 3 bancos en el área de Abilene en los últimos años.

El sospechoso está acusado de cometer robos en First Bank Texas en S Access Road en Clyde en abril de 2015, First Bank Texas en S 1st Street en Abilene en julio de 2016 y, más recientemente, First State Bank en S Treadaway Blvd en Abilene la semana pasada.

La policía dice que los tres robos involucraron una descripción similar del sospechoso, que se ha publicado de la siguiente manera:

hombre negro

40 o 50

Altura 5’6 “

Complexión delgada

Barba parcialmente gris solo en la barbilla

Camina con cojera pronunciada (espec. Pierna izquierda)

Usó los mismos guantes en 2016 (guantes negros de carpintero, puntas de los dedos blancas)

Máscara de esquí negra con agujeros para los ojos y la boca durante dos de los tres robos.

También puede que conduzca un Cadillac DeVille dorado o de color claro entre 2000 y 2004.

Además de la descripción, la policía dice que se utilizaron tácticas similares durante los tres robos.

Cada vez, el sospechoso esperaba en los arbustos hasta que los empleados del banco venían a abrir para el día, luego los emboscó.