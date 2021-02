SWEETWATER, Texas (TELEMUNDO) – El lago Trammell cerca de Sweetwater está congelado en un 90%, según el departamento de bomberos.

El Departamento de Bomberos y el Servicio de Ambulancias de Sweetwater compartieron foto el miércoles en su página de Facebook que muestran el lago congelado.

Las autoridades advierten que, aunque el lago está congelado, no es seguro caminar sobre él, ya que el hielo no es particularmente grueso y no puede soportar mucho peso.