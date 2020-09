Las probabilidades parecen menos probables para una segunda ronda de cheques de estímulo

WASHINGTON, DC (AP) – Al menos no habrá un cierre del gobierno.

Pero a medida que los legisladores regresan a Washington para una sesión preelectoral abreviada, las esperanzas de otro proyecto de ley de alivio del coronavirus disminuyen , o mucho más.

Las conversaciones entre los principales demócratas y la administración Trump se interrumpieron el mes pasado y siguen fuera de curso, con la unidad bipartidista que convirtió en ley casi $ 3 billones en la legislación de rescate COVID-19 esta primavera reemplazada por un partidismo tóxico y un regreso a la disfunción de Washington.

Las expectativas en julio y agosto de que eventualmente nacería un quinto proyecto de ley bipartidista de respuesta a una pandemia a pesar del aumento de los obstáculos han sido reemplazadas por un pesimismo genuino. Las recientes conversaciones relacionadas con COVID entre actores clave no han conducido a nada.

Los demócratas parecen seguros en su posición política, con el presidente Donald Trump y varios gobernantes republicanos del Senado rezagados en las encuestas.

Trump busca dejar de lado la pandemia como un tema de campaña, y los republicanos no están interesados en un acuerdo en términos demócratas, incluso cuando las necesidades como la ayuda escolar gozan de un apoyo generalizado.

Las relaciones venenosas entre líderes clave como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi , demócrata de California, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dan pocas razones para confiar en superar obstáculos en el costo, alcance y detalles de un posible proyecto de ley de ayuda.

Pelosi recientemente se refirió a Meadows como “como se llame”, mientras que la Casa Blanca dirigida por Meadows durante una rueda de prensa publicó un bucle de video de la controvertida visita de Pelosi a una peluquería de San Francisco.

Todo esto pone en peligro las posibilidades de otra ronda de pagos directos de $ 1,200 entregados bajo el nombre de Trump, la restauración de beneficios de desempleo más generosos para aquellos que perdieron sus trabajos debido a la pandemia, actualizaciones de un popular programa de subsidios comerciales y dinero para ayudar. las escuelas vuelven a abrir y los gobiernos estatales y locales evitan los despidos.

“Personalmente me gustaría ver un paquete de rescate más, pero debo decirles que el ambiente en Washington en este momento es sumamente partidista debido a la proximidad a las elecciones”, dijo el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, en una aparición en Kentucky la semana pasada. “Hemos estado discutiendo durante el último mes más o menos sin resultados hasta ahora. Así que no puedo prometer un paquete final”.

McConnell había sido una fuerza para un acuerdo, pero no parece estar ansioso por forzar una votación que exponga la división en sus filas.

Muchos senadores republicanos también son cautelosos o se oponen rotundamente a otra parte importante del alivio del virus financiado por la deuda, incluso cuando los senadores republicanos en peligro en las elecciones como Susan Collins de Maine y Cory Gardner de Colorado piden más. Los republicanos están luchando por unirse en torno a una posición partidaria unificada, y eso es antes de comprometerse con los líderes demócratas, que exigen mucho más.

La relación entre Pelosi y su socio de negociación preferido, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, es civil, pero no genera muchos resultados, aparte de la promesa de evitar un cierre del gobierno a fin de mes manteniendo una Proyecto de ley de gasto temporal libre de controversias. Es probable que esa medida mantenga al gobierno en funcionamiento hasta diciembre. Es probable que contenga una serie de pasos de bajo perfil, como una extensión del programa federal de seguro contra inundaciones y una reautorización temporal de gastos del fondo fiduciario de carreteras.

La decisión de un proyecto de ley provisional "limpio" y libre de controversias, conocido como resolución continua, significa que ambas partes renunciarán a la destreza que utiliza la amenaza de un cierre del gobierno para tratar de ganar influencia. Trump forzó un cierre en 2018-2019 en un intento fallido de extraer dinero para su muro fronterizo entre Estados Unidos y México, mientras que los demócratas perdieron un encuentro de cierre en 2017 por una legislación para ayudar a los inmigrantes traídos ilegalmente al país cuando los niños obtienen un estatus legal permanente.

“Ahora podemos concentrarnos en otro proyecto de ley de ayuda, y seguimos haciéndolo de buena fe”, dijo el viernes el vicepresidente Mike Pence en CNBC.

Pero si las conversaciones continúan flaqueando, hay pocas cosas que mantengan a los legisladores en Washington por mucho tiempo, particularmente con las elecciones acercándose rápidamente.

El Senado regresa el martes para retomar su dieta de nominaciones judiciales y administrativas. La Cámara no regresa hasta el 14 de septiembre para un calendario cargado de medidas de bajo perfil, como la legislación de energía limpia y un proyecto de ley para despenalizar la marihuana. Se espera que algunos demócratas continúen aprovechando el voto a distancia y es posible que no regresen a Washington en absoluto.

Nota del editor: el video de arriba es de la sesión informativa sobre el coronavirus del presidente Trump el 31 de agosto.