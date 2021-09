Mujer de Abilene abre un negocio para empoderar a las mujeres.

Con la ayuda de las redes sociales, Maria Torres hizo despegar su negocio.

“No lo planee, fue algo que no estaba planeado,” dijo Maria Torres, dueña de Colombian Shapeware and Girldes.

Su lema: hacer sentir bien a la mujer.

“Fue un riesgo porque no sabia yo si iba a ser algo que iba a funcionar aqui en Abilene,” dijo Torres.

Pero llegar hasta aca, no fue facil. En el 2017, empezó un divorcio muy dificl para Maria.

“Muy desgastante,” dijo Torres. “Imaginate, me quedo sin nada, que eran las amenazas no, te vas a quedar sin nada”.

Y a Maria, le tocó hacer todo por sus hijos.

“Estaba trabajando yo hasta tres trabajos como mamá y papá”, dijo Torres.

Y gracias al divorcio que termina en 2019, Maria recibe un cheque, y con eso ella decidió empezar de cero y seguir sus sueños.

“A veces me daban aqui las 12 de la noche la una de la madrugada en este edificio trabajando”, dijo Torres.

Y en octubre del 2020 abre su negocio.

“Sentí que iba a cambiar, que era una nueva etapa y dije me voy a arriesgar, me voy a arriesgar y sabes que, valio la pena”, dijo Torres.

Porque a pesar de todo, ella siempre conto con la ayuda que necesitaba, su fe en Dios.

“Que mi fe, independientemente de todas las situaciones, de todos los problemas, osea mi fe me ha mantenido en mis pies mija y creerle a Dios es lo que me ha traido a donde estoy” dijo Torres.

Ahora ella usa su negocio y su plataforma en las redes sociales para ayudar a otras mujeres a verse bien y tener confianza en ellas mismas. Un ejemplo es su compañera de negocios Diana Cotto quién empezó su boutique en linea este año.

“Me tocó trabajar en Ross, veía lo que llegaba, todo, y decia, ‘esto lo puedo hacer yo'”, dijo Diana Cotto, dueña de Bluebonnet Apparel.

Y tener una tienda fisica fue un sueño que Maria la ayudó a cumplir.

“Una emoción, bien emocionada”, dijo Cotto. “Rápido le dije todas mis ideas, ella me dijo me encantan todas tus ideas, y la tienda ha cambiado mucho cuando la gente viene dice aqui ha pasado algo”.

“No sabes que tienes las fuerzas suficientes hasta que te toca salir verdad y tu misma te das cuenta del potencial que tienes”, dijo Torres

Pero otro mensaje que la comunidad recibe por parte de Maria, es que las mujeres deben apoyarse unas a las otras.

“Yo la verdad la primera vez que vine, venía como con pena, con miedito, llegando aqui ella te hace sentir en confianza” dijo la clienta Mereyda Mejía.

“Abilene viene siendo para mi una ciudad de refugio, me siento muy acojida me siento bien recibida y la gente me ha apoyado bastante”, dijo Torres.