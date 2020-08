El Depto. del condado Taylor busca a personas que se encontraban en una fiesta donde una joven fue asesinada

ABILENE, Texas (Telemundo) –El departamento del condado Taylor está buscando a personas que se encontraban en una fiesta en el Condado Taylor donde una joven fue asesinada la semana pasada.

Ya se han entrevistado alrededor de 80 personas que se encontraban en la fiesta localizada en el 2500 Fulweiler Road. Los detectives dicen que aún necesitan contactar entre 30-40 personas más.

Cualquier persona que asistio a esa fiesta del sábado en la noche hasta la madrugada del domingo, o si alguien conoce de alguna persona que se encontraba en la fiesta se les pide comunicarse a la oficina del alcalde al número (325)674-1300.

La mañana del domingo, Megan Kirkland de 19 años de edad fue asesinada al recibir un impacto de bala. Las circunstancias alrededor del caso no han divulgado. Hasta el momento no se ha realizado ningún arresto pero los investigadores no creen que el público este en peligro. La página web BigCountryHomepage estará actualizando el articulo tan pronto y se divulgen nuevos detalles.