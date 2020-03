Muere un joven de 18 años tras el choque del miércoles cerca del Condado Jones.

ABILENE, Texas (Telemundo) – Un joven de 18 años murió por heridas sufridas en un accidente automovilístico el miércoles.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) dice que Diego Hernández, de 18 años, murió el miércoles por la noche.

Un menor de 1 año que que recibió reanimación cardiopulmonar (CPR) en la escena del accidente ha sido trasladado al Hospital de Niños Cook en Fort Worth y se espera que sobreviva, de acuerdo con DPS.

El accidente ocurrió en la autopista US 83/84 y la carretera North Beltway justo antes de las 5:30 p.m.

Un total de cinco personas resultaron heridas en el accidente.

El DPS emitió la siguiente declaración justo antes de las 10 p.m. del miércoles:

Alrededor de las 5:30 p.m. de esta tarde, DPS fue notificado de un accidente de dos vehículos en la intersección de US-83 y FM 3034 en el condado Jones. Un vehículo viajaba hacia el oeste por FM 3034, donde el conductor no hizo caso de una señal de alto e intentó cruzar la US 83. Al cruzar la US 83, el vehículo fue golpeado en el lado del pasajero. Diego Hernández, de 18 años, murió en el accidente. No hay más información disponible en este momento.