Outlaws and Legends se llevará a cabo a pesar de cancelaciones de otros festivales de música en todo el país por temor al coronavirus

ABILENE, Texas (Telemundo) – Outlaws and Legends se llevará a cabo en Abilene a finales de este mes, a pesar de cancelaciones de otros festivales de música en todo el país.

La semana pasada, la Ciudad de Austin anunció que su festival mundialmente esperado, South by Southwest, sería cancelado este año debido al virus, pero los organizadores de Outlaws and Legends le dijeron a Telemundo que su festival no enfrenta un destino similar.

“Outlaws and Legends no es del tamaño de SXSW, y en este momento no representa el mismo riesgo”, indicó el administrador de la ciudad de Abilene, Robert Hanna. “Continuaremos monitoreando la situación y, de acuerdo con las recomendaciones estatales y federales, tomaremos las medidas adecuadas para proteger la salud, la seguridad y el bienestar del público”.

10,000 personas asistieron a Outlaws and Legends el año pasado, principalmente de Texas y los estados circundantes.

Se espera que Willie Nelson encabece el festival de este año.

Puede encontrar más información, incluyendo detalles sobre boletos VIP y RV, en outlawsandlegends.com.