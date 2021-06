Padre de Hailey Dunn, los fiscales esperan “justicia verdadera” e “integridad en la corte”

COLORADO CITY, Texas (TELEMUNDO) – El padre de Hailey Dunn, de 13 años, y los fiscales tienen poco que decir mientras esperan que su acusado asesino tenga su día en la corte.

Clint Dunn emitió una breve declaración el día después de que Shawn Adkins fuera arrestado por el asesinato de su hija, diciendo “en este momento, no hay palabras para definir cómo me siento.

Dejaremos que el juicio diga la verdad. Gracias a todos los que buscaron a Hailey y a los que lucharon incansablemente por un arresto. Con suerte, la verdadera justicia llegará a la sala del tribunal ”.

El fiscal del segundo distrito judicial, Richard Thompson, también está siendo cauteloso mientras el juicio de Adkins está pendiente, confirmando que ha sido acusado por el asesinato de Hailey Dunn, pero se niega a revelar nada más.

“Nuestra oficina no ha dado a conocer ni dará a conocer ningún detalle de este caso. La información se divulgará mediante registros públicos y procedimientos judiciales, en el debido proceso ”, explica Thompson en su primera declaración pública después del arresto de Adkins, que se puede leer en su totalidad a continuación:

La Fiscalía del 32º Distrito Judicial desea confirmar que Shawn Adkins ha sido arrestado en relación con el asesinato de Hailey Dunn. Nuestra oficina no ha dado a conocer ni dará a conocer ningún detalle de este caso. La información se divulgará mediante registros públicos y procedimientos judiciales, en el debido proceso. Este ha sido un esfuerzo de varios condados y agencias y todavía está bajo investigación. Cualquier declaración hecha que no haya sido proporcionada por la Fiscalía 32 del Distrito Judicial, no ha sido hecha por nuestra dirección. Nuestra oficina cree que la integridad de este caso debe preservarse hasta el momento en que pueda presentarse adecuadamente en un tribunal de justicia.