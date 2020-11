¿Podrás verlos a todos? 5 planetas visibles en el cielo en el mes de noviembre

No se necesitan binoculares. Cinco planetas de nuestro sistema solar serán lo suficientemente brillantes como para ser vistos por el ojo humano en el mes de noviembre. He aquí cómo detectarlos.

Buscando de noche

Durante todo el mes, busque Marte, Júpiter y Saturno al anochecer. La “estrella” brillante en el cielo del este será Marte. La “estrella” brillante en el cielo occidental será Júpiter. Aunque no es tan brillante como su vecino, Saturno se verá 5 grados al este de Júpiter (o el ancho de dos dedos a la distancia de un brazo).NASA discovers water on the sunlit surface of the moon

A continuación, se muestra cómo se agruparán las estrellas en el cielo occidental.

CORTESÍA: EarthSky

DATO CURIOSO: Marte, Júpiter y Saturno son todos conocidos como planetas superiores o planetas que orbitan alrededor del sol fuera de la órbita de la Tierra.

Buscando por la mañana

Venus es la “estrella” más brillante en las horas previas al amanecer, superando a Mercurio por un factor de 70 en la primera parte del mes. Mercuriose puede encontrar debajo de Venus, más cerca del horizonte, aproximadamente una hora o más antes del amanecer en el centro de los Estados Unidos. Aunque relativamente eclipsado por Venus temprano, Mercurio se ilumina y sube más alto en el cielo a medida que avanza el mes.Need a break? Go out of this world with NASA’s trove of cosmic images

DATO CURIOSO: Tanto Venus como Mercurio se conocen como planetas inferiores, o planetas que orbitan alrededor del sol dentro de la órbita de la Tierra.

Para obtener más información sobre los eventos celestiales de este mes, visite Earthsky.org .