¡Recordatorio! Su licencia de conducir necesita una estrella si desea usarla para viajar el próximo año

AUSTIN, Texas (KXAN) – si no tiene una estrella dorada en su tarjeta de identificación o licencia de conducir emitida por el estado, no será válida como forma de identificación cuando viaje después de octubre del 2020.

El Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom emitió un recordatorio el miércoles para que los viajeros actualizaran su identificación emitida por el estado o su licencia de conducir para cumplir con la ley REAL ID de 2005, que creó estándares de seguridad mínimos para las identificaciones emitidas por el estado. Puede leer más sobre la ley REAL ID en el sitio web de la Administración de Seguridad del Transporte.

“En una licencia de Texas, la estrella de REAL ID es de color dorado y aparece en la esquina superior derecha sobre la fecha de vencimiento”, escribieron los funcionarios. Puede averiguar si su identificación cumple con los requisitos y solicitar una nueva identificación del estado de Texas o licencia de conducir en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública.

A partir de octubre de 2020, los viajeros mayores de 18 años deberán tener una identificación que cumpla con la legislación. Si no actualiza su identificación, también puede usar otras formas de identificación aprobadas por la TSA:

Pasaporte

Tarjeta de viajero de confianza del Departamento de Seguridad Nacional

ID del Departamento de Defensa de los Estados Unidos

Tarjeta de Autorización de Empleo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos

Tarjeta de residencia permanente

Ver todas las formas de identificación aceptadas aquí

Junto con las identificaciones estatales no aceptables, las licencias de conducir temporales y los permisos de armas NO se aceptarán en los puntos de control de la TSA.

Una vez que los cambios entren en vigencia el 1 de octubre de 2020, los viajeros que no puedan probar quiénes son con una de las formas de identificación aceptables, no podrán acceder a los puntos de control de la TSA. Los niños menores de 18 años no estarán sujetos a este modo de identificación si viajan con un adulto.