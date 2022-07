En un vecindario en el sur de Abilene esta recogiendo a pescados muertos que estan llenando la costa de un lago pequeño al sur del lago Lytle. la causa de ese hedor penetrante no es la responsabilidad de la ciudad o el departamento de parques y fauna de Texas, esto debido de ser un lago privado.

La organiccacion conocido como, let us breathe group en ingles esta recaudando zapatos para los niños. Miembros del grupo dicen que la confianza dado por ropa y zapatos nuevos para empezar el año escolar es importante, y per eso estan solicitando donaciones del publico.