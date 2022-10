El último día para registrarse para votar en las elecciones de noviembre es hoy, se llevará a cabo una feria de registro en las oficinas de los demócratas en 141 south leggett.

Un accidente entre una moto y un todoterreno cerró parte de una carretera en stamford ayer.

Además de dar consejos sobre su dinero, First Financial Bank también apoya a la comunidad en su día de servicio con la compania sin fines de lucro Habitat for Humanity.