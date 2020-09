Un nuevo informe de los CDC muestra que el 94% de las muertes por COVID-19 en EE. UU. Tenían afecciones contribuyentes

ATLANTA, Ga. (WJW) – Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron nuevos datos la semana pasada que muestran cuántos estadounidenses que han muerto por COVID-19 también tenían afecciones contribuyentes.

Según el informe, solo el 6% de las muertes tienen COVID-19 como la única causa mencionada, lo que revela que el 94% de los pacientes que murieron por coronavirus también tenían otras “afecciones de salud y causas contribuyentes”.

El informe dice en parte:

La Tabla 3 muestra los tipos de condiciones de salud y las causas contribuyentes mencionadas junto con las muertes relacionadas con la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Para el 6% de las muertes, COVID-19 fue la única causa mencionada. Para las muertes con afecciones o causas además de COVID-19, en promedio, hubo 2.6 afecciones o causas adicionales por muerte.

Tabla 3. Condiciones que contribuyen a las muertes relacionadas con la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), por grupo de edad, Estados Unidos. Semana que termina el 2/1/2020 al 8/22/2020. * (Cortesía: CDC)

Study: These are the six COVID-19 symptom clusters to watch for

Los CDC enumeraron lo siguiente como las principales afecciones médicas subyacentes relacionadas con las muertes por coronavirus:

Influenza y neumonía

Insuficiencia respiratoria

Enfermedad hipertensiva

Diabetes

Demencia vascular y no especificada

Paro cardiaco

Insuficiencia cardiaca

Insuficiencia renal

Lesiones intencionales y no intencionales, intoxicaciones y otros eventos adversos

Otras condiciones médicas

Global coronavirus cases now top 25 million, with US leading the count

El CDC explica que sus datos utilizan recuentos de muertes provisionales para “brindar la imagen más completa y precisa de las vidas perdidas por COVID-19”.

Estos números se basan en certificados de defunción, que según la organización son la fuente de datos más confiable. Según se informa, los certificados de defunción contienen información que no está disponible en ningún otro lugar e incluye condiciones comórbidas, raza y etnia y lugar de la muerte.Nevada man may be first documented COVID-19 reinfection case in US

El CDC dice que los recuentos de muertes provisionales pueden no coincidir con los recuentos de otras fuentes, como los números de los departamentos de salud del condado, porque los certificados de defunción tardan en completarse, los estados informan a diferentes tasas, los funcionarios necesitan más tiempo para codificar las muertes por COVID-19 y porque otros sistemas de notificación utilizan diferentes definiciones o métodos para contar las muertes.

La organización agrega que los datos provisionales aún no están completos, los conteos provisionales no son definitivos y están sujetos a cambios, y que los conteos de muertes no deben compararse entre estados.

Nota del editor: Hemos actualizado el lenguaje de este artículo para que lea “condiciones contribuyentes” cuando se anotan los porcentajes de muerte por COVID-19. En una versión anterior, esas condiciones contribuyentes se etiquetaron como “condiciones de salud subyacentes”.