Un recluso muere después de un problema médico en el condado Jones

CONDADO DE JONES, Texas (TELEMUNDO)- Un recluso murió después de un problema médico en el condado de Jones.

El preso quien no fue identificado sufrió un problema no revelado en las primeras horas de la mañana del 3 de agosto y fue trasladado al Hospital General de Anson, donde luego murió. No se divulgo más información. Su identidad se hará pública una vez que se complete la notificación a los familiares.

Los Texas Rangers están investigando esta muerte.

