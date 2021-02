United Way establece Abilene United Fund para aliviar en casos de desastre: así es como usted puede ayudar

ABILENE, Texas (TELEMUNDO) - Los cortes de energía en Abilene están bajando las temperaturas por debajo del punto de congelación dentro de las casas de las personas, lo que obliga a algunas de ellas a dormir en sus autos.

“Solo quiero que me lo vuelvan a poner”, dijo Mary Prince, una residente de Abilene que se ha estado quedando en su automóvil para mantenerse caliente. Prince dice que ha sido difícil conseguir comida. “Intentaré ir a cocinar en la casa, con la estufa de gas, pero no mucho”, dijo Prince. Como su casa está demasiado fría para soportarla, dice que no hay mucho más que pueda hacer.