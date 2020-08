West Texas Fair and Rodeo anuncia calendario modificado para 2020 debido a COVID-19

ABILENE, Texas (Telemundo) – La Feria y Rodeo de West Texas está anunciando un calendario modificado para el evento de 2020 para garantizar que se sigan las pautas de salud y seguridad debido al COVID-19.

Este año, el WTFR se llevará a cabo desde el viernes 4 de septiembre hasta el sábado 19 de septiembre.

Los funcionarios de WTFR dicen que el calendario se desglosa de la siguiente manera:

4 de septiembre – 7 de septiembre: Carnival America and Feria de Ganado (Livestock Show)

8 de septiembre – 9 de septiembre: espacio de la feria cerrado al público mientras los voluntarios dan la bienvenida a los vendedores y aceptan entradas de artes creativas

10 de septiembre – 19 de septiembre: el recinto ferial reabrirá ofreciendo atracciones, entretenimiento y comida.

“Estamos haciendo este cambio de horario, para acomodar mejor las exhibiciones de ganado al permitir más espacio en el First Financial Pavilion y en el Guitar Arena al extender las exhibiciones de ganado a tres fines de semana durante este período de COVID-19”. dijo la Gerente General del Centro de Exposiciones del Condado de Taylor, Rochelle Johnson.

No se cobrará la entrada para el carnaval y el espectáculo de ganado del 4 al 10 de septiembre.

Los cargos de admisión a la puerta se reanudarán del 11 al 19 de septiembre.

El PRCA Rodeo se llevará a cabo el 11 de septiembre, el 12 de septiembre y el 17 de septiembre al 19 de septiembre en el Taylor Telecom Arena.

“Bulls at Night”, un evento especial de monta de toros, tendrá lugar el 15 de septiembre.

BigCountryHomepage proporcionará actualizaciones cuando se publique un programa más completo.